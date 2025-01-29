Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Россия должна быть уничтожена» — утечка с закрытой встречи главы парламента Армении

«Россия должна быть уничтожена» — утечка с закрытой встречи главы парламента Армении

«Россия должна быть разгромлена, побеждена, уничтожена». Об этом, как сообщает армянский портал Armlur.

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Комментарии
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Александр _
Вы анекдоты про армян ни разу не слышали? В каждом втором говорится, что они давно ими стали.
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19 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Какой подлый народец,Пашаняна не могу усмирить?
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17 час.
Геннадий Бережнов
Ален Симонян такое выдал, что МИД наш до сих молчит, ну не хорошо так говорить то, он же партнёр наш. Надо как то его усовестить, ну как же так то!
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4 час.

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