«Россия должна быть уничтожена» — утечка с закрытой встречи главы парламента Армении

Вы анекдоты про армян ни разу не слышали? В каждом втором говорится, что они давно ими стали.

Геннадий Бережнов

Ален Симонян такое выдал, что МИД наш до сих молчит, ну не хорошо так говорить то, он же партнёр наш. Надо как то его усовестить, ну как же так то!