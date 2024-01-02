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Бои на Сумщине: ВСУ встречают русский спецназ окопами с пустыми бутылками

Бои на Сумщине: ВСУ встречают русский спецназ окопами с пустыми бутылками

  Наша разведка активно работает во всех приграничных областях Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) все активнее действуют в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

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Регина Толстоброва
Позор один. а не армия. уже бутылки даже используют.
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