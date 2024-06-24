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Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в прокат осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в прокат осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет осенью 2024 года на платформе Start online. Продолжение сказочной трилогии режиссера Антона Маслова развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний герой: посланник тьмы".

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