Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет в прокат осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре

Сериал "Последний богатырь. Наследие" выйдет осенью 2024 года на платформе Start online. Продолжение сказочной трилогии режиссера Антона Маслова развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний герой: посланник тьмы".
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