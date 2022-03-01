НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Торонто», «Нью-Джерси» забросил 7 шайб «Ванкуверу», «Бостон» разгромил «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» проиграл «Торонто» (3:5) в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер» (7:2), «Лос-Анджелес» был разгромлен «Бостоном» (0:7).
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