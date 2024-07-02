За кого гибнем, соседи? Елена Зеленская приобрела Бугатти за 4,5 млн евро Юлия СоколоваВ последние недели мировая общественность с удивлением узнала о новом приобретении Елены Зеленской, первой леди Украины, которая забронировала эксклюзивный гиперкар Bugatti Turbillon стоимостью 4,5 миллиона евро.