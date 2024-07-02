За кого гибнем, соседи? Елена Зеленская приобрела Бугатти за 4,5 млн евро Юлия СоколоваВ последние недели мировая общественность с удивлением узнала о новом приобретении Елены Зеленской, первой леди Украины, которая забронировала эксклюзивный гиперкар Bugatti Turbillon стоимостью 4,5 миллиона евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии