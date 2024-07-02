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За кого гибнем, соседи? Елена Зеленская приобрела Бугатти за 4,5 млн евро

За кого гибнем, соседи? Елена Зеленская приобрела Бугатти за 4,5 млн евро

За кого гибнем, соседи? Елена Зеленская приобрела Бугатти за 4,5 млн евро Юлия СоколоваВ последние недели мировая общественность с удивлением узнала о новом приобретении Елены Зеленской, первой леди Украины, которая забронировала эксклюзивный гиперкар Bugatti Turbillon стоимостью 4,5 миллиона евро.

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