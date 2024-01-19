В Палестине заявили о намерении кабмина Нетаньяху столкнуть регион в пропасть

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна 18 января заявил, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отвергающим создание палестинского государства, хочет столкнуть Ближневосточный регион в пропасть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии