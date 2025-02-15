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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованном в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»

В честь Дня святого Валентина аккаунт сборной Испании в соцсетях поздравил болельщиков с праздником, выложив пост с фотографиями игроков национальной команды с кубком мира после победы на ЧМ-2010 в ЮАР.

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