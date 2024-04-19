В Россию хотят завезти еще больше мигрантов

Галина

А зачем они нам нужны? Своим дайте работу, и нечего кивать что русские работать не хотят, платите зарплату как положено и все социальные выплаты.... Ч то слабо?... Конечно лучше платить баснословные зарплаты нерусям и при этом не платить налоги....