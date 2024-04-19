Минтруд в 2024 году значительно увеличил квоты на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в Россию с этой целью иностранцам на основании визы, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном портале правовой информации 18 апреля.
В Россию хотят завезти еще больше мигрантов
Комментарии
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Галина
А зачем они нам нужны? Своим дайте работу, и нечего кивать что русские работать не хотят, платите зарплату как положено и все социальные выплаты.... Ч то слабо?... Конечно лучше платить баснословные зарплаты нерусям и при этом не платить налоги....
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18 час.
E
Ed
Похоже, что организаторов завоза криминала нужно не убеждать примерами преступлений, а просто отстреливать вместе с приехавшими из диких мест Азии и Кавказа. Если России суждено выжить, то другого варианта нет физически.
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12 час.
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