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Царьград

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Эксперт раскрыл, как подготовить яблони к зиме от болезней

Эксперт раскрыл, как подготовить яблони к зиме от болезней

Узнайте, как правильно подготовить яблони к зиме. Автор «УРА.РУ» советует очистить землю от падалицы, применить медные препараты и калийно-фосфорные удобрения, провести влагозарядный полив и защитить стволы от грызунов, чтобы сохранить урожайность.

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