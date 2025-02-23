Уличный художник Том Брагадо Бланко и его потрясающие городские иллюзии

Художник граффити Том Брагадо Бланко (Tom Bragado Blanco) живет в Марселе. Его талант создавать 3D-изображения на уличных поверхностях поражает воображение! Гигантская кошка-сфинкс, прозрачная цистерна и другие творческие фантазии Тома кажутся абсолютно реальными.