В Госдуме высмеяли слова Трампа о победе США в мировых войнах

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Sergey Ivanov

Ну и что здесь смешного? Конечно, выиграли! В начале 20- века кто всерьез воспринимал какие- то там Штаты на другом конце света? Но в то время, когда в Европе грызли друг друга Антанта и Тройственный союз, Америка богатела! А во время Второй Мировой богатства потекли рекой! И когда Европа окончательно обнищала- все вдруг поняли: Самая богатая и самая влиятельная страна мира- это США! Как им это удалось? -Просто! Просто они всегда умело эксплуатировали свою недоступность и свою политическую устойчивость. Поэтому, когда режимы в Европе зашатались- все кинулись спасать свое добро! Куда?- Конечно, туда, на другой конец света! Подальше от всего этого! А после войны американцы провернули еще более выгодную аферу: Подсадили мир на доллар. Та самая Бреттон- Вудская система. Доллар стал мировой валютой, а американцы получили возможность печатать свои зеленые фантики в неограниченном количестве. В любой другой стране мира такая политика привела бы к инфляции и обрушению курса доллара. Но зеленый уцелел! Потому, что американцы свою инфляцию распределили по всему миру. Рынок оказался настолько необъятным, что система уцелела и по сегодняшний день. Получилось, что американцы свою шикарную жизнь строили за счет всего мира. Ну, а как дело обстоит с проигравшей стороной- с Советским Союзом? -Все с точностью до наоборот! Союз сжигал свои ресурсы в войне- так же, как до этого делала царская Россия. Американцы богатели- Россия нищала. А после войны Россия еще и тратилась на «помощь» нашим «братьям» из соцлагеря. Давала им деньги в долг. Потом- прощала- и давала снова! Там, где американцы берут должника за горло- там русский зачем- то играет в благородство... Притом, даже зная, что никакой признательности и никаких ответных чувств не получит.... Ну и где хоть слово благодарности? Вот и сейчас украино- российскую войну с большим перевесом выигрывают США! Пока мы воюем, американцы прибирают к рукам украинское добро. Да, они заткнулись насчет того, что Украине пора бы выплатить должок Америке. Не беспокойтесь! Они заработают на полезных ископаемых и инфраструктуре Украины втрое больше, чем потратились, поставляя ей оружие! Да и в Сирии они совсем недавно поступали точно так же! Пока мы тратились на поддержку нашей марионетки Асада, американцы по- тихому сосали сирийскую нефть... Ну а историю, как известно, пишет победитель! И вот уже Россия слышит заявление американцев: Оказывается, это Соединенные Штаты выиграли Вторую Мировую войну! Ну, и Россия немного помогла... А кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму? А вы спросите любого японского школьника- и он без запинки ответит: -Конечно, это сделали русские варвары! Не могли же это сделать цивилизованные американцы! Учитесь, господа русские патриоты и интернационалисты, как надо выигрывать войны!