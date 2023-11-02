Глава Дагестана ответил Нурмагомедову о наказании участников беспорядков

Всех, кто был в аэропорту Махачкалы во время беспорядков, наказывать нельзя, но посягнувшие на жизнь полицейских и устроившие погромы должны понести ответственность по закону, заявил глава Дагестана Сергей Меликов вечером 1 ноября в ходе беседы с журналистами.