Глава Дагестана ответил Нурмагомедову о наказании участников беспорядков

Всех, кто был в аэропорту Махачкалы во время беспорядков, наказывать нельзя, но посягнувшие на жизнь полицейских и устроившие погромы должны понести ответственность по закону, заявил глава Дагестана Сергей Меликов вечером 1 ноября в ходе беседы с журналистами.
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