Игорь Артемьев назначен президентом СПбМТСБ вместо Алексея Рыбникова

Совет директоров АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» на заседании 3 ноября 2023 года принял решение назначить президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности, следует из сообщений торговой площадки.
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