«Залежи огромные»: Россия возрождает добычу ключевого ресурса.

Производство вольфрамового концентрата | © РИА Новости / Евгений Епанчинцев АВТОР: Наталья Дембинская Вольфрам стал супервостребованным на мировом рынке, а цены на него подскочили в несколько раз — Китай ограничил экспорт.
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