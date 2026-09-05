Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Залежи огромные»: Россия возрождает добычу ключевого ресурса.

«Залежи огромные»: Россия возрождает добычу ключевого ресурса.

Производство вольфрамового концентрата | © РИА Новости / Евгений Епанчинцев АВТОР: Наталья Дембинская Вольфрам стал супервостребованным на мировом рынке, а цены на него подскочили в несколько раз — Китай ограничил экспорт.

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