Во Франции заявили о страхе Зеленского из-за крушения мифа о "новом Черчилле"

Olivier Matthys/Pool via REUTERS Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет проводить в стране президентские выборы, поскольку испытывает опасения, что его не переизберут на второй срок, полагает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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