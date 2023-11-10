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Во Франции заявили о страхе Зеленского из-за крушения мифа о "новом Черчилле"

Во Франции заявили о страхе Зеленского из-за крушения мифа о "новом Черчилле"

Olivier Matthys/Pool via REUTERS Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет проводить в стране президентские выборы, поскольку испытывает опасения, что его не переизберут на второй срок, полагает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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