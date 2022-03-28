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Кикбоксер из Уссурийска стал лучшим на чемпионате и первенстве России в дисциплине "К1"

Кикбоксер из Уссурийска стал лучшим на чемпионате и первенстве России в дисциплине "К1"

27 марта во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине К1 — самом жестком разделе кикбоксинга.

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