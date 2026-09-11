777 БПЛА силы ПВО уничтожили над территорией РФ в ночь на 11 сентября

В ночь на 11 сентября военные обнаружили и ликвидировали 777 беспилотных судов. Дроны сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей.