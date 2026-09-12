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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Агилас» забил дублю «Реала» после хоровода в чужой штрафной. Клуб из 3-й лиги Испании отличился так дважды за семь месяцев

«Агилас» из третьего дивизиона Испании креативно разыграл угловой в матче с «Кастильей» (1:0). На 10-й минуте футболисты команды собрались в чужой штрафной и начали водить хоровод.

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