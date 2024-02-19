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После "Северных потоков" взорвут норвежские. Решение принято

После "Северных потоков" взорвут норвежские. Решение принято

США доводят Европу до энергетического истощения. «Северные потоки» уже взорваны. А теперь Европейский союз «не видит необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину».

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Зоя Копань
Запасемся поп-корном! Все может быть эти отьявленные лицемеры все могут устроить!
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