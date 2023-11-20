Батюшка отпустил грехи осужденным в следственном изоляторе Уссурийска

В СИЗО-2 Уссурийска прибыл батюшка Глеб. В часовне на территории режимного объекта подозреваемым, обвиняемым и осужденным отпустили грехи и провели с ними обряд причащения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
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