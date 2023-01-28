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Стефен Карри набрал 36 очков, 7 подборов и 11 передач в победном матче с «Торонто»

Стефен Карри набрал 36 очков, 7 подборов и 11 передач в победном матче с «Торонто»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри помог команде добиться победы в матче с «Рэпторс» (129:117). Карри набрал 36 очков, 7 подборов и 11 передач, а также 2 перехвата при 3 потерях за 39 минут.

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