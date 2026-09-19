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«Рома» – «Интер»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров Серии А

19 сентября в матче 5-го тура Серии А встретятся «Рома» и «Интер». Игра пройдет в Риме «Стадио Олимпико» и начнется в 19:00 мск.

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