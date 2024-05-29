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  • Evgeni Velesik
    А без Подолян смысла мы в словах Президента не видим? Не с кем там`разговаривать! А штатах Бидон дундит!«Кто еще не понял...
  • владимир сергеев
    " военный "  блоХЕР«Кто еще не понял...
  • Vitalich
    Тошнит от этой недобитой бандеровской подстилки, ну всё знает, ну везде был«Кто еще не понял...

«Кто еще не понял»: Подоляка раскрыл настоящий смысл заявления Путина о легитимности власти на Украине

«Кто еще не понял»: Подоляка раскрыл настоящий смысл заявления Путина о легитимности власти на Украине

Военный аналитик, блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале раскрыл истинный смысл заявления Путина о легитимности власти на Украине.

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Комментарии
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Vitalich
Тошнит от этой недобитой бандеровской подстилки, ну всё знает, ну везде был
Ответить
16 час.
вс
владимир сергеев
&quot; военный &quot;  блоХЕР
Ответить
15 час.
EV
Evgeni Velesik
А без Подолян смысла мы в словах Президента не видим? Не с кем там`разговаривать! А штатах Бидон дундит!
Ответить
15 час.

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