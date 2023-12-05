Зачем класть металлическую губку в цветочный горшок, и другие необычные использования этого обычного предмета

Казалось бы, что может быть дешевле и проще обычной металлической губки? Ну что можно еще придумать нового для использования этого бытового предмета? Однако, у этой вещицы есть масса нестандартных, но очень эффективных и полезных вариантов использования в быту и не только.
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