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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Зачем класть металлическую губку в цветочный горшок, и другие необычные использования этого обычного предмета

Казалось бы, что может быть дешевле и проще обычной металлической губки? Ну что можно еще придумать нового для использования этого бытового предмета? Однако, у этой вещицы есть масса нестандартных, но очень эффективных и полезных вариантов использования в быту и не только.

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