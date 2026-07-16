Число сделок с землей в Татарстане выросло почти на 40% за год

Рынок земельных участков Республики Татарстан в июне 2026 года показал уверенный рост. По данным Управления Росреестра по РТ, в прошлом месяце зарегистрировано 8 062 договора купли-продажи, что на 28,1% больше, чем в мае (6 292 сделки), и на 36,5% превышает показатель июня 2025 года (5 906 сделок).