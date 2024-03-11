Тук-тук, к вам ЛМУР. Оружие специального назначения. Для чего понадобилась модернизация лучшей ракеты нашей армейской авиации?

Ми-28НМ с ракетами ЛМУР (лёгкая многоцелевая управляемая ракета). Фото МО РФ 2,5K прочитали О ракете ЛМУР (лёгкая многоцелевая управляемая ракета) стало широко известно летом 2022 года, когда некоторые телеграм-каналы, связанные с авиацией, стали частенько показывать очень динамичные ролики с финальной частью её полёта.