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Житель Новосибирской области выиграл в лотерею 22 миллиона рублей и не забрал их

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею 22 миллиона рублей и не забрал их

Пресс-служба организатора лотереи ищет счастливчика, победившего в 110951-м тираже.Во время розыгрыша 110951-го тиража государственной лотереи в понедельник, 3 июня, житель Новосибирской области выиграл колоссальную сумму в размере 22 450 120 рублей.

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