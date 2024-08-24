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Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск

Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского в одном из командных пунктов Минобороны.

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