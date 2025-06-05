В советском кино было немало лиц, которые мечтали о Голливуде — и у некоторых эти мечты стали реальностью, но часто оборачивались настоящим испытанием.
10 советских актеров, которые сбежали в США
Комментарии
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М
ММ
Не растут наши цветочки на чужой почве.. Большинство кончили раком!
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12 час.
ВИ
Виктория Иванова
НИКОГО не жаль!
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11 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Илья Баскин рассказывал, что когда сказал Виктору Проскурину (Ляпишев), что эмигрирует, Проскурин ему заявил: Ну и вали! Было заметно, что Баскин говорил об этом эпизоде почти с болью, но не с обидой.
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6 час.
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