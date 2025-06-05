10 советских актеров, которые сбежали в США

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Варлам Устрялов

Илья Баскин рассказывал, что когда сказал Виктору Проскурину (Ляпишев), что эмигрирует, Проскурин ему заявил: Ну и вали! Было заметно, что Баскин говорил об этом эпизоде почти с болью, но не с обидой.