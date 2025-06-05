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10 советских актеров, которые сбежали в США

10 советских актеров, которые сбежали в США

В советском кино было немало лиц, которые мечтали о Голливуде — и у некоторых эти мечты стали реальностью, но часто оборачивались настоящим испытанием.

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Комментарии
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М
ММ
Не растут наши цветочки на чужой почве.. Большинство кончили раком!
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ВИ
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ВУ
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