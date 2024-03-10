Завтраки: нужны или нет?

Правда ли завтрак – настолько важный прием пищи? И если ответ положительный, то что именно вам следует положить в тарелку? Завтракать или не завтракать? Если вы не спешите и готовы приготовить полноценное блюдо, то учитывайте, что это самый важный прием пищи в день, который должен быть правильным.