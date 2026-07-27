20+ командировок, которые вместо простой рабочей поездки превратились в яркие жизненные истории

Сложно поверить, что простая командировка способна чем-то удивить. Вроде бы собираешься в обычную поездку по работе, ничего особенного не предвидится, но то случается забавная накладка, то еще какая нелепица, и вот ты уже в ситуации, когда поможет только спасительный юмор.
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