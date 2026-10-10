Историк Алферов: Киев остается идеологически недоразвитым городом

Киев остается «идеологически недоразвитым» городом, так как в нем не установлены памятники гетману Ивану Мазепе, председателю директории УНР Симону Петрюре и гетману Павлу Скоропадскому.
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тупиковая ветвь (хотел написать развития) существования.