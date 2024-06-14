Успенская "наговорила гадостей" продюсеру Пригожину из-за конфликта с Киркоровым

Добровинский констатировал, что мужу Валерии так и не удалось помирить Киркорова и УспенскуюАдвокат Киркорова Александр Добровинский поведал "СтарХиту", что когда Филипп Бедросович поругался с Любовью Успенской, их пытался примерить продюсер Иосиф Пригожин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии