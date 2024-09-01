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Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ и миномета на Курском направлении

Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ и миномета на Курском направлении

Российские войска уничтожили за день на Курском направлении военную технику противника. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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