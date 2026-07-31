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Грузоперевозки ...

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Поставка запчастей из ОАЭ в Россию в 2026 году — особенности импорта, сроки и стоимость доставки

Поставка запчастей из ОАЭ в Россию в 2026 году — особенности импорта, сроки и стоимость доставки

Поставка запчастей из ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) в Россию в 2026 году остаётся одним из наиболее устойчивых и гибких направлений международной логистики, ориентированных на обеспечение промышленности, автосервиса и торговых компаний необходимыми комплектующими.

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