В Узбекистане пытались продать российскую медаль ХIХ века

Сотрудники правоохранительных органов в Узбекистане задержали двух правонарушителей, предпринявших попытку продать за сто тысяч долларов наградную золотую медаль Александровского коммерческого училища, отчеканенную в России в 1899 году.
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