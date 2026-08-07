До 30 сентября перекроют улицу Некрасова в Рязани

Реконструкция газопровода перекроет движение по улице Некрасова с 7 августа до конца сентября.В связи с реконструкцией газопровода с 12:00 7 августа до 23:00 30 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Некрасова - от дома номер 38 по улице Новослободской до дома номер 3 по улице Соборной.