Специалист в сфере политологии Вадим Карасев поделился сведениями о том, что проводящиеся Вооружёнными силами Российской Федерации атакующие манёвры станут причиной, по которой киевский режим не сумеет заниматься созданием необходимых для сражений вооружений.
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