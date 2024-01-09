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Политолог Карасев: Киев не может производить оружие из-за ударов РФ

Политолог Карасев: Киев не может производить оружие из-за ударов РФ

Специалист в сфере политологии Вадим Карасев поделился сведениями о том, что проводящиеся Вооружёнными силами Российской Федерации атакующие манёвры станут причиной, по которой киевский режим не сумеет заниматься созданием необходимых для сражений вооружений.

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