Новый бронеавтомобиль «Феникс» впервые покажут на форуме «Армия-2023»

Виталий Тимкив/РИА «Новости» Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», который после замены всех импортных деталей на отечественные получил название «Феникс», планируется впервые продемонстрировать на форуме «Армия-2023», рассказали РИА Новости в пресс-службе разработчика АО «Ремдизель».