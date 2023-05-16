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Новый бронеавтомобиль «Феникс» впервые покажут на форуме «Армия-2023»

Новый бронеавтомобиль «Феникс» впервые покажут на форуме «Армия-2023»

Виталий Тимкив/РИА «Новости» Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», который после замены всех импортных деталей на отечественные получил название «Феникс», планируется впервые продемонстрировать на форуме «Армия-2023», рассказали РИА Новости в пресс-службе разработчика АО «Ремдизель».

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