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НАША ЛОСИНКА

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Росреестр поставил на кадастровый учет дом на 141 квартиру по реновации на Стартовой

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве поставлен на кадастровый учет многоквартирный дом в Лосиноостровском районе по программе реновации столичного жилфонда.

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