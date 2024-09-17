Росреестр поставил на кадастровый учет дом на 141 квартиру по реновации на Стартовой

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве поставлен на кадастровый учет многоквартирный дом в Лосиноостровском районе по программе реновации столичного жилфонда.
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