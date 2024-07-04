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Муфтий Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете на ношение никабов

Муфтий Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете на ношение никабов

РИА Новости/Владимир Вяткин Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о временном запрете на ношение никабов в России.

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