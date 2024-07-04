Муфтий Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете на ношение никабов

РИА Новости/Владимир Вяткин Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о временном запрете на ношение никабов в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии