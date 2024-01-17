Песков: уровень консолидации общества вокруг Путина трудно преувеличить

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ Уровень поддержки Владимира Путина на выборах президента трудно преувеличить, его поддерживают люди самых разных возрастов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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