Бельгия – Италия 02.07.2021, Евро-2020: результаты матча

Бельгия – Италия 1:2 (1:2, 0:0) Дата проведения 02 июля, 22:00, «Альянц Арена», Мюнхен Судья — Славко Винчич Голы: 0:1 – 31’ Барелла , 0:2 – 44’ Инсинье , 1:2 – 45+2’ Лукаку пен.
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