Сергей Дмитриев Зеленский при каждом случае подтверждает своё невежество, будь то в Польше, в США и где ещё, я не знаю (по С )

владимир У него театральное( клоунское) образование.Ему в ресторанах выступать, а он корчит из себя адмирала Нельсона.