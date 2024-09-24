Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп-младший пристыдил украинского лидера Владимира Зеленского за критику его отца.
Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова о его отце
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский при каждом случае подтверждает своё невежество, будь то в Польше, в США и где ещё, я не знаю (по С )
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14 час.
владимир
У него театральное( клоунское) образование.Ему в ресторанах выступать, а он корчит из себя адмирала Нельсона.
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12 час.
Виктор Фоменко
Да уж, интересно будет посмотреть на этого ублюдка, если Трамп станет президентом США.
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7 час.
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