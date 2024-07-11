Почему люди до сих пор верят гадалкам и колдунам: ответ психолога

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Почему в XXI веке люди продолжают верить в предсказания и обращаются к гадалкам, рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в беседе с NEWS.
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