Школьницы Поморья представили регион на конкурсе «Умницы и умники»

Три ученицы из школ Архангельской области приняли участие в интеллектуальной битве на Первом канале.От нашего региона на телевизионную олимпиаду отправились Юлия Крылова, ученица школы № 5 из Коряжмы, Ольга Ляпшина из школы № 7 Няндомского округа (её наставник — Александр Васильевич Пинижанинов) и Ксения Пронина из школы № 3 города Мирного.