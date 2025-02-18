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Школьницы Поморья представили регион на конкурсе «Умницы и умники»

Школьницы Поморья представили регион на конкурсе «Умницы и умники»

Три ученицы из школ Архангельской области приняли участие в интеллектуальной битве на Первом канале.От нашего региона на телевизионную олимпиаду отправились Юлия Крылова, ученица школы № 5 из Коряжмы, Ольга Ляпшина из школы № 7 Няндомского округа (её наставник — Александр Васильевич Пинижанинов) и Ксения Пронина из школы № 3 города Мирного.

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