Силовики задержали жителя Севастополя за призывы убивать россиян

Жителя Севастополя задержали за публичные призывы к убийству россиян, сообщили в УФСБ по региону. Крымчанин под псевдонимом Saint Paul в Telegram размещал посты с призывами к насильственных действий в отношении россиян.
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