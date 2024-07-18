Врач объяснила, чем грозит полный отказ от красного мяса

Отказ от красного мяса может быть опасен для здоровья человека. При низком уровне ферритина, в составе которого железо запасается в тканях, необходимо включать в рацион белковую пищу и два-три раза в неделю употреблять красное мясо.
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