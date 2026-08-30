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Царьград

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Игорь Игошин объявил о новом ГОСТ на пиво с 2027 года

Игорь Игошин объявил о новом ГОСТ на пиво с 2027 года

С 1 января 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво, утвержденный Росстандартом. Депутат Госдумы Игорь Игошин сообщил о возможности использования различных зерновых солодов и обязательной маркировке продукции, не соответствующей стандартам.

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