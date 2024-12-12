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Астролог дала инструкцию, как стать богатым в новогоднюю ночь

Астролог дала инструкцию, как стать богатым в новогоднюю ночь

Эксперт Елена Кузнецова посоветовала простой ритуал для исполнения желаний. 123RF/legion-media.ruРаскрыт секрет, как сделать так, чтобы желание, загаданное в самую волшебную ночь в году, обязательно исполнилось.

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